Погорельцам в Хабаровске предоставили временное жилье

12 Февр. 03:14 2019-02-12T03:14:23+03:00

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Семьям погорельцев в краевой столице выделили временное жилье. Речь идет о людях, жилплощадь которых сгорела 6 февраля. В тот злополучный день пожарные расчеты отправились на улицу Карла Маркса, 51.

Прибывшие огнеборцы увидели полыхавший деревянный барак. С пламенем справиться удалось. В результате происшествия погибли два человека, в том числе и ребенок. Ранее сообщалось, что источник возгорания находился в одной из квартир первого этажа. По деревянным конструкциям огонь распространился моментально и перекинулся на крышу, из-за чего кровля частично обрушилась.

- За предоставлением временного жилья обратились три семьи. Всех погорельцев уже расселили. Территорию, где сгорел дом, отдали под застройку. В будущем здесь появится современный жилой комплекс. Предварительно известно, что барак уже расселяли. Жильцы квартир 25 и 32 уже съехали. Решался вопрос о выделении квартир оставшимся собственникам аварийного дома по улице Карла Маркса,51, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU