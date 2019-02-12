Дачный отдых хабаровчанина начался с поисков пропавших ворот

12 Февр. 03:51 2019-02-12T03:51:22+03:00

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Житель Хабаровска отправился на дачу, чтобы отдохнуть, но, увы, планы пришлось поменять. На своем участке в селе Рощино он обнаружил пропажу ворот. Мужчина немедленно поехал в дежурную часть и рассказал о своем горе. Ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

- Оперативникам удалось задержать подозреваемого в краже. Это был молодой человек 27 лет, в прошлом которого уже были темные пятна в виде судимостей. Задержанный пояснил, что приехал на свою дачу и пока там находился, заметил, что ворота на соседнем участке не закреплены. План тут же созрел в его голове. Фигурант снял конструкции, погрузил их в свое авто и отвез в пункт приема металлолома, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вырученные от сделки деньги задержанный потратил на заправку машины. В отношении фигуранта уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU