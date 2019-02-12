2019-02-12T04:38:30+03:00
Политика

Военные летчики в небе над Хабаровским краем устроят дозаправку истребителей

Полеты будут и днем, и ночью
Ольга КИВА
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Военные летчики в небе над Хабаровским краем устроят дозаправку истребителейВоенные летчики в небе над Хабаровским краем устроят дозаправку истребителейФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае проходят сборы летчиков смешанного авиационного соединения Восточного военного округа. Цель участников тренировки – отработать дозаправку истребителей и бомбардировщиков в воздухе. Для этого задействуют экипажи Миг-31БМ, Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-24М2.

- Перед тем, как приступить к практической части, бойцы сначала пройдут курс теории. Основные мероприятия устроят на аэродроме, куда участники перебазируются из мест постоянной дислокации, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Летчикам предстоит дозаправить свои самолеты от танкера Ил-78. При этом экипажи будут учитывать скорость и высоту при выполнении норматива летной подготовки. Поставленные задачи бойцам предстоит выполнять и ночью, и днем. При этом в темное время суток во время дозаправки намерены использовать дополнительное освещение, которое установлено как на заправщике, так и на заправляемом боевом самолете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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