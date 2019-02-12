В Комсомольске проверили строительство центра развития спорта

12 Февр. 04:44 2019-02-12T04:44:52+03:00

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Комсомольск-на-Амуре посетила делегация во главе с Сергеем Косиловым, заместителем министра спорта РФ. Целью визитеров было осмотреть объекты регионального центра развития спорта, возведение которого началось в 2018 году.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края, работы идут по графику. Сейчас рабочие занимаются возведением центров сложнокоординационных, игровых видов спорта и единоборств. Этот объект собираются сдать до конца 2020 года. Следующим шагом будет строительство футбольного и легкоатлетического манежей, окончить строительство которых запланировали до 2025 года.

- Такой объект даст новый толчок в развитии спорта на Дальнем Востоке и поспособствует популяризации спорта среди населения. Региональный центр станет местом проведения крупных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Как результат, будет выше спортивное мастерство тех, кто занимается на различных этапах подготовки, - оценил масштабы стройки и перспективы строительства Сергей Косилов.

В общей сложности строительство объекта обойдется казне в сумму больше шести миллиардов рублей. Большую часть из них выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU