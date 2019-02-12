В Хабаровском крае постепенно снимают карантин по гриппу и ОРВИ
В Хабаровском крае постепенно нормализуется ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Так, в Хабаровском, имени Полины Осипенко и Аяно-Майском районах число заболевших снизилось до среднестатистических значений. Поэтому здесь отменили карантин.
- В целом за неделю в крае заболели простудными заболеваниями почти 15 тысяч человек. Лабораторно грипп подтвердили у 399 пациентов. В регионе эпидпорог превышен на 32 процента, в целом показатели превышены в 12 районах, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.
В целях профилактики медики продолжают выполнять комплекс мер. Так, в поликлиниках организовали раздельный прием пациентов, а в стационарах ограничили посещение больных. В детсадах и школах дети проходят «утренние фильтры». При отсутствии по болезни более 20 процентов детей и подростков в группе или классе разрешается приостанавливать учебный процесс на срок до семи дней. В некоторых учебных заведениях уже воспользовались этим правилом.
ИСТОЧНИК KP.RU