2019-02-12T06:07:26+03:00
Здоровье

Оленеводы в Хабаровском крае бесплатно отдохнут в санаториях

Этим правом воспользуются также члены их семей
Ольга КИВА
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Оленеводы в Хабаровском крае бесплатно отдохнут в санаторияхОленеводы в Хабаровском крае бесплатно отдохнут в санаторияхФото: Мария АНАНОВА
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Оленеводам в Хабаровском крае полагается бесплатный отдых в санаториях. Это право закреплено законодательно. Воспользоваться им могут также родственники – жены, мужья, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, и дети до 23 лет, обучающиеся очно.

Как пояснили в краевом министерстве социального развития, путевки выдают в соответствии с медицинскими показаниями. Документы на оформление необходимо подавать в центры социальной поддержки по месту жительства. Заранее нужно написать заявление, подготовить паспорт, трудовую книжку или другой документ, подтверждающий, что оленевод работает, и медицинскую справку по форме 070/у «Справка для получения путевки».

Членам семьи для оформления направления нужно будет дополнительно предоставить свидетельства о рождении детей, справку об очном обучении, свидетельство о браке, подтверждение инвалидности у ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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