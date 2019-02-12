Хабаровская школьница стала жертвой жуткой дорожной аварии

12 Февр. 07:12 2019-02-12T07:12:29+03:00

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Накануне, 11 февраля, в центре Хабаровске случилась жуткая дорожная авария. Один из участников ДТП – водитель Volkswagen Amarok. Предварительно известно, что мужчина ехал по улице Ленина и на перекрестке с улицей Шеронова решил проскочить на красный свет. Результатом такого поступка стало столкновение с машиной Mazda MPV, которая ехала по улице Ленина и собиралась повернуть на улицу Шеронова.

Однако Volkswagen Amarok не затормозил и продолжал бесконтрольно двигаться. На пути иномарки оказалась Subaru Outback, после столкновения с которой неуправляемый пикап наконец-то остановился.

Как сообщил информированный источник, в результате дорожной аварии пострадала 15-летняя школьница. Девочка сидела на переднем сиденье и была пристегнута ремнем. При столкновении машин она сильно ударилась головой. Лечение потерпевшая будет проходить амбулаторно. По предварительной информации, все участники происшествия были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU