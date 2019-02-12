2019-02-12T07:12:29+03:00
Происшествия

Хабаровская школьница стала жертвой жуткой дорожной аварии

Неуправляемый Volkswagen Amarok врезался в машину, в которой находилась девочка
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровская школьница стала жертвой жуткой дорожной аварииХабаровская школьница стала жертвой жуткой дорожной аварииФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Накануне, 11 февраля, в центре Хабаровске случилась жуткая дорожная авария. Один из участников ДТП – водитель Volkswagen Amarok. Предварительно известно, что мужчина ехал по улице Ленина и на перекрестке с улицей Шеронова решил проскочить на красный свет. Результатом такого поступка стало столкновение с машиной Mazda MPV, которая ехала по улице Ленина и собиралась повернуть на улицу Шеронова.

Однако Volkswagen Amarok не затормозил и продолжал бесконтрольно двигаться. На пути иномарки оказалась Subaru Outback, после столкновения с которой неуправляемый пикап наконец-то остановился.

Как сообщил информированный источник, в результате дорожной аварии пострадала 15-летняя школьница. Девочка сидела на переднем сиденье и была пристегнута ремнем. При столкновении машин она сильно ударилась головой. Лечение потерпевшая будет проходить амбулаторно. По предварительной информации, все участники происшествия были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор