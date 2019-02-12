2019-02-12T07:34:45+03:00
Происшествия

Случайные прохожие не дали биробиджанцу совершить убийство

За попытку лишить девушку жизни мужчину приговорили к семи годам тюрьмы
Ольга КИВА
Поделиться:
Случайные прохожие не дали биробиджанцу совершить убийствоСлучайные прохожие не дали биробиджанцу совершить убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Биробиджанец чуть было не убил свою знакомую. Свидетелями его попытки возмездия невольно оказались случайные прохожие. Очевидцы видели, как мужчина ругался с девушкой, а потом ударил ее в шею режуще-колющим предметом.

- Происшествие случилось в августе 2018 года, видимо тогда ни фигурант, ни потерпевшая не догадывались, чем закончится прогулка на свежем воздухе. Вмешательство прогуливающихся горожан уберегло 34-летнего мужчину от страшного преступления. Нашлись неравнодушные граждане, которые смогли защитить пострадавшую, позже ей оказали медицинскую помощь, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Суд на злодеем уже состоялся. Служители Фемиды признали биробиджанца виновным в покушении на убийство и приговорили его к семи годам лишения свободы. Однако сам фигурант так и не признал свою вину. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор