Случайные прохожие не дали биробиджанцу совершить убийство

12 Февр. 07:34 2019-02-12T07:34:45+03:00

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Биробиджанец чуть было не убил свою знакомую. Свидетелями его попытки возмездия невольно оказались случайные прохожие. Очевидцы видели, как мужчина ругался с девушкой, а потом ударил ее в шею режуще-колющим предметом.

- Происшествие случилось в августе 2018 года, видимо тогда ни фигурант, ни потерпевшая не догадывались, чем закончится прогулка на свежем воздухе. Вмешательство прогуливающихся горожан уберегло 34-летнего мужчину от страшного преступления. Нашлись неравнодушные граждане, которые смогли защитить пострадавшую, позже ей оказали медицинскую помощь, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Суд на злодеем уже состоялся. Служители Фемиды признали биробиджанца виновным в покушении на убийство и приговорили его к семи годам лишения свободы. Однако сам фигурант так и не признал свою вину. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU