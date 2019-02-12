Случайные прохожие не дали биробиджанцу совершить убийство
Биробиджанец чуть было не убил свою знакомую. Свидетелями его попытки возмездия невольно оказались случайные прохожие. Очевидцы видели, как мужчина ругался с девушкой, а потом ударил ее в шею режуще-колющим предметом.
- Происшествие случилось в августе 2018 года, видимо тогда ни фигурант, ни потерпевшая не догадывались, чем закончится прогулка на свежем воздухе. Вмешательство прогуливающихся горожан уберегло 34-летнего мужчину от страшного преступления. Нашлись неравнодушные граждане, которые смогли защитить пострадавшую, позже ей оказали медицинскую помощь, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Суд на злодеем уже состоялся. Служители Фемиды признали биробиджанца виновным в покушении на убийство и приговорили его к семи годам лишения свободы. Однако сам фигурант так и не признал свою вину. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU