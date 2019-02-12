2019-02-12T08:05:38+03:00
Общество

Больше двух тысяч предложений по развитию Дальнего Востока поступило из Хабаровского края

Со всей страны на сайте дв2025.рф собрали порядка 13 тысяч сообщений
Ольга КИВА
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Больше двух тысяч предложений по развитию Дальнего Востока поступило из Хабаровского краяБольше двух тысяч предложений по развитию Дальнего Востока поступило из Хабаровского краяФото: Борис КОКУРИН
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Формирование Национальной программы по развитию Дальнего Востока продолжается. На сегодняшний день на сайте дв2025.рф опубликовано около 13 тысяч предложений от жителей России. Из них чуть больше двух тысяч поступило от населения Хабаровского края.

- Целью авторов проекта было выявить приоритетные для населения направления развития. На основании этой информации создадут итоговый документ, в котором объединят мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что активные обсуждения Национальной программы закончатся на этой неделе в районах Хабаровского края. По предварительной информации, большая часть проблем, волнующих население, связана с транспортной доступностью, газификацией и электроснабжением населенных пунктов. Также поднимались вопросы об установлении особой налоговой ставки для Дальнего Востока, плате за жилищно-коммунальные услуги и бензин, рыбодобыче. К слову, сегодня свои пожелания выскажут жители Николаевского района, завтра – района имени Полины Осипенко.

Напомним, что высказать свое мнение может каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайт дв2025.рф, зарегистрироваться и написать сообщение. Второй этап формирования предложений начнется с 15 февраля. Еще через месяц 15 марта проект краевого документа передадут депутатам Законодательной Думы для рассмотрения. Далее предложения от Хабаровского края в целом направляются в Министерство по развитию Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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