2019-02-12T08:33:24+03:00
Общество

Сибирский «кипяченый» флешмоб добрался до ЕАО

Фото с разбрызганной на свежем воздухе горячей водой опубликовали биробиджанские спасатели
Ольга КИВА
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Сибирский «кипяченый» флешмоб добрался до ЕАОСибирский «кипяченый» флешмоб добрался до ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В морозные дни жители Сибири придумали развлекать себя любованием замерзшими брызгами кипяченой воды. Созерцание прекрасного постепенно переросло во флешмоб, которому в социальной сети придумали тег #дубакчеллендж. Участники этой необычной акции выходят на улицу, прихватив с собой емкость с кипятком. Пока вода не остыла, ее расплескивают в воздухе - получается волшебная картина, созданная из клубов пара и замерзших брызг.

- В ЕАО наступили сильные морозы, местами температура опускается до 38 градусов. Это отличные условия, чтобы поэкспериментировать с кипятком. Биробиджанские пожарные не стали исключением. Они уже сделали фото с разбрызганным на свежем воздухе кипятком, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасатели из ЕАО своим участие в акции показали гражданам, что здоровый образ жизни – это прекрасно. В ближайшие несколько дней в области температура опустится до 34 градусов, но это вовсе не повод сидеть дома вместо того, чтобы любоваться красотой зимней природы и заниматься спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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