Безработный из Комсомольска обокрал магазин на 56 тысяч рублей

12 Февр. 09:08 2019-02-12T09:08:46+03:00

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В полицию города Юности обратился представитель одной из торговых сетей города, который сообщил, что накануне кто-то из покупателей обчистил кассу в магазине. Правоохранители, получив информацию, начали розыск и вскоре задержали 30-летнего безработного комсомольчанина. В ходе допроса мужчина рассказал, что вошел в магазин под видом покупателя, убедился, что продавец оставил кассу без присмотра, спокойно вынул из нее деньги - 56 тысяч рублей - и так же спокойно с ними ушел.

- Денежные средства фигурант успел потратить на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Комсомольчанина поместили в изолятор временного содержания, сейчас расследование уголовного дела продолжается, полиция занимается сбором доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU