2019-02-12T10:01:24+03:00
Общество

Землетрясение на Курилах: подземные толчки оценили в два бала

Жители Северо-Курильска на себе прочувствовали сейсмособытие
Ольга КИВА
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Землетрясение на Курилах: подземные толчки оценили в два балаЗемлетрясение на Курилах: подземные толчки оценили в два балаФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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В Северо-Курильске сегодня, 12 февраля, зарегистрировали землетрясение. Подземные толчки случились в 4:28 на северо-востоке от города на глубине 140 километров. Расстояние от населенного пункта до эпицентра составляет 107 километров. По официальной информации, магнитуда сейсмособытия составила 5,3.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, землетрясение ощутили жители города. Сейсмособытие оценили в два бала. Во время подземных толчков никто из людей не пострадал, здания и вооружения в городе остались целыми и невредимыми.

На данный момент известно, что тревогу цунами в Северо-Курильске не объявляли. Не поступило ни одного звона от жителей на телефоны доверия и дежурных служб. Специалисты осматривают дома с целью выявить возможные повреждения. Жителям Курил напоминают, что при необходимости нужно звонить единому телефону вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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