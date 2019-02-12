Ремонт дорог в Хабаровске обойдется казне почти в полтора миллиарда рублей

12 Февр. 12:00 2019-02-12T12:00:59+03:00

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В Хабаровске продолжается реализация программы «Безопасные и качественные дороги». В этом году на ремонт трасс собираются потратить около полутора миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального, краевого и городского бюджетов.

- Самыми затратными проектами в 2019 году станут завершение реконструкции улицы Краснореченской и начало работ на улице Тихоокеанской. На них потратят 650 миллионов. Кроме того, в планах начать строительство надземного пешеходного перехода, привести в порядок 30 участков дорог на улицах Выборгская, Запарина, Серышева, Амурский бульвар, Гайдара, Волочаевская и других, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Часть денег направят на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, на городских улицах собираются установить дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД и около 200 дорожных знаков. В перспективе проведут работу по оптимизации схем движения и благодаря этому ликвидируют 10 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU