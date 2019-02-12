2019-02-12T09:41:08+03:00
Общество

Хабаровский край занял высшую ступень в рейтинге оценки регулирующего воздействия

Регион не сдает позиции вот уже пять лет подряд
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Хабаровский край занял высшую ступень в рейтинге оценки регулирующего воздействияХабаровский край занял высшую ступень в рейтинге оценки регулирующего воздействияФото: Правительство Хабаровского края
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По итогам рейтинга в 2018 году высоких показателей достигли 36 регионов страны, среди которых Хабаровский край, а также Камчатский край и Сахалинская область. Наш регион входит в группу с высшим уровнем на протяжении пяти последних лет.

- Оценка регулирующего воздействия на бизнес заключается в исключении нецелесообразных решений правовых инициатив, - разъяснил Виктор Калашников, заместитель председателя правительства края - министр экономического развития. - Так, например, в 2018 году благодаря институту ОРВ удалось избежать необоснованных расходов бизнеса на сумму более 50 миллионов рублей в сфере сельского хозяйства.

Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, при подведении итогов рейтинга учитывается несколько факторов - правовое закрепление и опыт регионов в сфере оценки регулирующего воздействия, уровень внедрения процедуры в органы местного самоуправления. Свою независимую оценку происходящего в регионе дают представители местного бизнес-сообщества - с 2014 года поступило более 1300 мнений, замечаний и предложений, большая часть из которых была учтена, оценку регулирующего воздействия в крае прошли более семисот проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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