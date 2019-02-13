2019-02-13T03:11:40+03:00
Общество

Московский инспектор оценил строительство детских садов в Хабаровске

Заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев пока не нашел, к чему придраться
Ольга КИВА
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Московский инспектор оценил строительство детских садов в ХабаровскеМосковский инспектор оценил строительство детских садов в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске появится три новых детских садика. Они расположатся в границах улиц Краснодарской - Лазо, Юности – Краснореченской и в микрорайоне «Березки». Это объекты возводят в рамках национального проекта «Демография». За тем, как продвигается строительство, решили проследить и в министерстве просвещения России. Для этого в краевую столицу из Москвы приехал инспектор.

- Сейчас на площадках задействовали минимальное количество людей и техники - около 100 человек на каждом объекте. На данный момент заканчивается закладка фундамента, идут работы по прокладке всевозможных инженерных сетей. В марте начнется основная работа и количество работников увеличится в три раза, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

После осмотра объектов московский гость остался доволен. Заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев пока не нашел поводов для беспокойства.

Напомним, городские власти пообещали за год построить сразу три садика, рассчитанных на 320 мест. В их строительство собираются вложить 750 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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