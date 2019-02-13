2019-02-13T03:09:33+03:00
Политика

Артиллеристы в Хабаровске готовят заряды для салюта на 23 февраля

В честь праздника над городом прогремят 30 холостых залпов
Ольга КИВА
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Артиллеристы в Хабаровске готовят заряды для салюта на 23 февраляАртиллеристы в Хабаровске готовят заряды для салюта на 23 февраляФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В краевой столице идет подготовка к 23 февраля. Торжественная часть отчасти ложится на плечи военных. Так, артиллеристы уже подготовили боеприпасы и салютные снаряды. Всего во время празднования Дня защитника Отечества военнослужащие собираются израсходовать 600 боеприпасов.

- Салют состоится 23 февраля в 21:00 по местному времени. Огневая позиция будет расположена в районе стадиона имени Ленина в Хабаровске. В честь праздника в небе над городом прогремит 30 холостых залпов, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

До праздника военнослужащие тренируются, чтобы довести до автоматизма слаженность действий и синхронизировать выстрелы. На следующей неделе состоится проверочное занятие, во время которого артиллеристы израсходуют 60 холостых выстрелов и 40 боеприпасов. Во время праздничного салюта в столице края военные используют 240 холостых боеприпасов и 380 салютных зарядов к шести установкам 2А85 и 2А30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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