Погорельцам из Хабаровска назначили единовременные выплаты

13 Февр. 03:25 2019-02-13T03:36:34+03:00

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Погорельцам, чье жилье сгорело в ночь с 5 на 6 февраля, назначили единовременные выплаты. Напомним, речь идет о деревянном бараке, расположенном на улице Карла Маркса, 51. Возгорание случилось в одной из квартир на первом этаже. Прибывшие огнеборцы увидели, что здание полностью объято пламенем. В пожаре тогда погибли два человека, один из которых - ребенок.

- Выжившим погорельцам уже предоставили жилье. В будущем на месте сгоревшего барака собираются построить современный жилой комплекс. Кроме того, пострадавшие обратились в органы соцзащиты с целью получить единовременные выплаты. Всего помощь окажут семи семьям, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что гражданам, оказавшимся в бедственном положении в связи с пожаром, по закону предусмотрена единовременная материальная помощь до 10 тысяч рублей на одного нетрудоспособного члена семьи. Также в краевом министерстве социальной защиты населения рассмотрят заявления по предоставлению единовременной материальной помощи. Она полагается людям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией. Размер выплат на семью составит до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU