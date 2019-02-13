«Черные лесорубы» в Хабаровском крае уничтожили деревьев почти на полтора миллиона рублей

13 Февр. 04:54 2019-02-13T05:48:29+03:00

«Черные лесорубы» в Хабаровском крае нарубили деревьев почти на полтора миллиона рублей Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пока никто не видел, они уничтожили больше 100 деревьев

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В одном из лесничеств, расположенном в Верхнебуреинском районе, неизвестные вырубили 113 деревьев. О происшествии стало известно во время профилактического рейда. «Черные лесорубы» промышляли добычей определенных видов дерева. Больше всего они спилили берез и лиственниц.

- Ущерб от действий злоумышленников оценили почти в полтора миллиона рублей, что расценивается с точки зрения закона как особо крупный размер. После проверки собранные материалы из прокуратуры района направили в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По результатам рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». На данный момент расследование продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU