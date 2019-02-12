В Хабаровске пять водителей и кондукторов удостоили звания лучших экипажей

12 Февр. 10:28 2019-02-12T10:28:35+03:00

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В Хабаровске подвели итоги конкурса на лучший экипаж общественного транспорта. В нем принимали участие сотрудники муниципальных и коммерческих предприятий. Комиссия оценивала внешний вид автобусов, троллейбусов и трамваем, их санитарное состояние, экипировку работников, а также насколько красиво украсили салон. Победу одерджали пять водителей и кондукторов. Их поздравили специалисты администрации города.

-Примите искреннюю благодарность за то, что вы дарили горожанам праздничное настроение и тепло встречали их на борту, - сказал заммэра по промышленности, транспорту и связи Александр Андрюшин. - Высокую культуру обслуживания на пассажирском транспорте нужно поддерживать постоянно.

Очередной конкурс для водителей состоится уже в апреле. Рулевые будут выяснять, кто в краевом центре «лучший по профессии».

Напомним, что в октября прошлого года прошел конкурс «Экипаж-2018». Тогда выбирали самые чистые автобусы и троллейбусы, а также пунктуальных водителей и вежливых кондукторов. Фактически главными судьями выступили пассажиры. Свою оценку они могли оставить на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU