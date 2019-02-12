2019-02-12T11:40:16+03:00
Происшествия

В Хабаровске таксист воровал вещи у спящих пассажиров

Мужчина караулил клиентов подшофе возле развлекательных заведений
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровский таксист воровал вещи у спящих пассажировХабаровский таксист воровал вещи у спящих пассажировФото: Олег ЗОЛОТО
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Нехитрую схему краж разработал хабаровский таксист. Мужина особо не напрягался, ведь клиенты сами садились к нему в машину и просили довести до дому. Вот только к пункту назначения были уже обчищены.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, подозреваемым оказался 22-летний водитель одной из фирм такси. Злоумышленник в вечернее ожидал пассажиров у различных увеселительных заведений. Заказы выполнял без заявок диспетчера. Во время поездок он похищал у спящих людей сотовые телефоны и денежные средства. В ряде случае, при помощи мобильных банковских приложений переводил деньги со счетов хабаровчан. Клиенты понимали, что лишились имущества, уже дома. К тому моменту фигурант успевал скрыться.

Пока оперативникам известно о четырех эпизодах, к которым причастен горе-водитель. Предварительный размер ущерба составил порядка 60 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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