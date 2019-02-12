Охранное предприятие в Хабаровске накопило долгов по зарплате

12 Февр. 11:01 2019-02-13T02:33:08+03:00

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Сотрудники охранной компании смогли получить часть своей зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Работодатель забыл доплатить им за ноябрь и первую половину декабря прошлого года. Сумма долга составила более девяти миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, права сотрудников были действительно нарушены. К решению вопроса пришлось подключиться надзорному органу. Директор получил выговор за несоблюдение трудовогого законодательства и должен был устранить проблему. На данный момент работникам выплатили более семи с полловиной миллионов рублей. Между тем, прокуратура Железнодорожного района добивается полного погашения задолженности.

Кроме того, в отношении должностного и самой компании возбудили административные дела. Постановления находятся на рассмотрении в краевой госинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU