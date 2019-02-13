Коммунальщики в Хабаровском крае спорили с инвалидом о квитанциях за коммуналку

13 Февр. 05:41 2019-02-13T06:18:29+03:00

Мужчина хотел получать платежки на электронную почту, а ему отказывали в этом без объяснения причин

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Квитанции за коммуналку стали камнем преткновения между жителем поселка Эльбан Амурского района и местной «управляйкой». Мужчина хотел получать документы на электронную почту, а организация отказывалась это делать. При этом сельчанин пояснил сотрудникам компании, что ему, как инвалиду, такой способ обмена информацией просто необходим. Однако мирно урегулировать спор не получилось.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, у мужчины инвалидность первой группы, и он физически не может выходить из квартиры. Однако в компании закрыли глаза на это обстоятельство и отказались выполнить его требование.

По правилам, управляющая компания должна размещать платежные документы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Но это требование было нарушено. После разбирательства проблему все-таки решили, и теперь мужчина получает квитанции по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU