Страх потерять автомобиль вынудил должницу в Хабаровском крае рассчитаться с кредитором

13 Февр. 03:53 2019-02-13T05:01:58+03:00

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Жительница Вяземского решила взять кредит, но не учла, что эти деньги рано или поздно придется возвращать. Женщина счастливо жила и не вспоминала про свой долг, пока однажды ею не заинтересовались судебные приставы.

- Задолженность составляла 140 тысяч рублей. Эти деньги правоохранители просили вернуть кредитору добровольно, однако женщина почему-то откладывала решение этого вопроса. Тогда с нее решили взыскать исполнительский сбор, но и это не побудило должницу рассчитаться, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В конце концов, терпение судебных приставов лопнуло, и они решились на более жесткую меру - арест автомобиля. Чтобы спасти свое имущество, горожанка решила спрятать машину, но у нее ничего не вышло. Транспорт объявили в розыск. Чуть позже авто зафиксировала камера видеонаблюдения в одном из поселков Вяземского района, в котором, собственно, и случился арест четырехколесного имущества. Только после этого женщина осознала, что деваться ей некуда, и быстро рассчиталась с кредиторами, а заодно и заплатила исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU