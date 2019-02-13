Матч «Амур» - «Салават Юлаев», 12 февраля: плюс одна победа в копилку хабаровчан

13 Февр. 04:16 2019-02-13T04:59:17+03:00

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На льду «Платинум Арены» команда «Амур» 12 февраля принимала гостей из Уфы. Игроки «Салавата Юлаева» приехали в краевую столицу, чтобы выиграть, но в итоге оказались побежденными.

- В первом периоде игра была сдержанной. Проблемы наблюдались и у хабаровских игроков, и у сборной Башкортостана. «Тигры» атаковали острее, но больше ошибались в своей зоне. Счет открыли мощным броском Яна Коларжа. Вячеслав Ушенин подхватил отскочившую от вратаря шайбу и сделал точную передачу на Дедунова. Воспитанник хабаровского хоккея отличился уже в 11 раз в сезоне, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Во втором периоде «тиграм» пришлось больше обороняться. Хабаровчане пережили одно удаление, из-за которого случился второй гол в ворота Кареева. Влад Ушенин выскочил со скамейки штрафников и убежал к чужим воротам, но переиграть голкипера не смог.

В третьем периоде произошло больше всего событий. Хозяева умудрились за две минуты пропустить два совершенно ненужных гола. Однако вырвать победу помог Александр Горшков за счет нестандартного броска из-за ворот. В этот день уфимцам не суждено было отыграться. Кроме того, чешский голкипер «Амура» Лангхамер установил новый рекорд клуба в КХЛ по продолжительности «сухой серии».

Очередной матч «тигры» проведут 14 февраля с омским «Авангардом». Начало игры в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU