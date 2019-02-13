Мэр Хабаровска провел «Диалог на равных» с молодежью

13 Февр. 08:52 2019-02-13T09:25:17+03:00

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Встреча под названием «Диалог на равных» прошла накануне, 12 февраля, в Дальневосточном университете путей сообщения. Участниками этого мероприятия стали Сергей Кравчук с одной стороны и хабаровская молодежь - с другой. Поговорить с градоначальником пришли более 250 парней и девушек. От мэра города они узнали о целях и задачах на 2019 год, а также получили ответы на вопросы, касающиеся поддержки молодежных инициатив. В рамках встречи молодым людям рассказали о проведении Всемирного кубка по батутному спорту. Особо актуальным стало приглашение Сергея Кравчука провести с ним один рабочий день.

- Если вы хотите стать будущими политиками, юристами, машинистами поезда или занять кресло мэра Хабаровска, то воспитывайте себя, вряд ли вы встаете в пять утра и занимаетесь гимнастикой, - сказал Сергей Кравчук, глава города. - Мой отец работал в железнодорожной отрасли и меня она привлекала. Я интересовался этим, так и вы должны найти своё призвание.

Напомним, «Диалог на равных» – это проект федерального агентства по делам молодежи в формате встреч-дискуссий с известными и состоявшимися в профессии людьми. Их пример доказывает, что современная Россия – страна возможностей, где можно добиться успеха в различных сферах в любом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU