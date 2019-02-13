2019-02-13T09:25:17+03:00
Общество

Мэр Хабаровска провел «Диалог на равных» с молодежью

Встреча прошла в университете путей сообщения и собрала более 250 человек
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Мэр Хабаровска провел «Диалог на равных» с молодежьюМэр Хабаровска провел «Диалог на равных» с молодежьюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Встреча под названием «Диалог на равных» прошла накануне, 12 февраля, в Дальневосточном университете путей сообщения. Участниками этого мероприятия стали Сергей Кравчук с одной стороны и хабаровская молодежь - с другой. Поговорить с градоначальником пришли более 250 парней и девушек. От мэра города они узнали о целях и задачах на 2019 год, а также получили ответы на вопросы, касающиеся поддержки молодежных инициатив. В рамках встречи молодым людям рассказали о проведении Всемирного кубка по батутному спорту. Особо актуальным стало приглашение Сергея Кравчука провести с ним один рабочий день.

- Если вы хотите стать будущими политиками, юристами, машинистами поезда или занять кресло мэра Хабаровска, то воспитывайте себя, вряд ли вы встаете в пять утра и занимаетесь гимнастикой, - сказал Сергей Кравчук, глава города. - Мой отец работал в железнодорожной отрасли и меня она привлекала. Я интересовался этим, так и вы должны найти своё призвание.

Напомним, «Диалог на равных» – это проект федерального агентства по делам молодежи в формате встреч-дискуссий с известными и состоявшимися в профессии людьми. Их пример доказывает, что современная Россия – страна возможностей, где можно добиться успеха в различных сферах в любом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор