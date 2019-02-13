Матч «СКА-Нефтяник» - «Зоркий», 12 февраля: хабаровчане отомстили за поражение 27 лет спустя
Команда «СКА-Нефтяник» принимала на льду «Ерофей-арены» давних соперников – игроков «Зоркого» из Красногорска. Победить в этом матче для хабаровчан было делом чести. 27 лет назад «красно-черные» проиграли подмосковной команде со счетом «1:12», теперь же хабаровчане вернули старый долг с лихвой.
- Красногорцы в полной боевой готовности ринулись в бой и первые 20 минут матча чувствовали себя вполне комфортно. Однако доброжелательный настрой хозяев и сбил их с толку. «Армейцы» только казались благодушными, а на самом деле целенаправленно атаковали соперников и к концу первого периода смогли забить семь мячей в ворота, - прокомментировали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».
Второй тайм мало чем отличался от первого. Совпало и количество забитых красногорцам мячей. Гости за всю игру успели отметиться только двумя голами. Лед команды покинули, когда на табло светились «14:0» в пользу «армейцев».
В эту пятницу 15 февраля пройдет заключительный домашний матч «СКА-Нефтяник» в регулярном чемпионате. Соперником в этой игре будет иркутский «Байкал-Энергия». Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU