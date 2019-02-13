2019-02-13T06:16:58+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Зоркий», 12 февраля: хабаровчане отомстили за поражение 27 лет спустя

«Армейцы» сыграли второй тайм почти также, как первый
Ольга КИВА
Поделиться:
Матч «СКА-Нефтяник» - «Зоркий», 12 февраля: хабаровчане отомстили за поражение 27 лет спустяМатч «СКА-Нефтяник» - «Зоркий», 12 февраля: хабаровчане отомстили за поражение 27 лет спустяФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Изменить размер текста:

Команда «СКА-Нефтяник» принимала на льду «Ерофей-арены» давних соперников – игроков «Зоркого» из Красногорска. Победить в этом матче для хабаровчан было делом чести. 27 лет назад «красно-черные» проиграли подмосковной команде со счетом «1:12», теперь же хабаровчане вернули старый долг с лихвой.

- Красногорцы в полной боевой готовности ринулись в бой и первые 20 минут матча чувствовали себя вполне комфортно. Однако доброжелательный настрой хозяев и сбил их с толку. «Армейцы» только казались благодушными, а на самом деле целенаправленно атаковали соперников и к концу первого периода смогли забить семь мячей в ворота, - прокомментировали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Второй тайм мало чем отличался от первого. Совпало и количество забитых красногорцам мячей. Гости за всю игру успели отметиться только двумя голами. Лед команды покинули, когда на табло светились «14:0» в пользу «армейцев».

В эту пятницу 15 февраля пройдет заключительный домашний матч «СКА-Нефтяник» в регулярном чемпионате. Соперником в этой игре будет иркутский «Байкал-Энергия». Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор