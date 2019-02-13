2019-02-13T06:42:02+03:00
Общество

Хабаровская уха снова может оказаться в Книге Рекордов России

20 тысяч порций рыбного супа раздадут восьмого июня
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровская уха снова может оказаться в Книге Рекордов РоссииХабаровская уха снова может оказаться в Книге Рекордов РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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Этим летом в Хабаровске снова будут варить амурскую уху, чтобы опять попасть в Книгу Рекордов России. Событие состоится в рамках третьей выставки «Наш выбор 27». В этом году она пройдет 8 и 9 июня. Организаторы кулинарной акции намерены побить результат 2017 года и приготовить более 20 тысяч порций супа. Зафиксирует достижение главный редактор Книги Рекордов России Алексей Свистунов. Кроме того, ярмарку решили провести одновременно с фестивалем мороженого.

- Два мероприятия в один день подчеркнут масштабность событий и привлекут больше туристов, - отмечает Николай Крецу, председатель краевого комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. - В прошлом году фестиваль мороженого провели в конце лета. Июнь - более подходящий месяц для такого праздника, в то время как август – традиционное время отпусков.

Отметим, что отдельную зону предусмотрят под «Дом переговоров», где краевые власти, депутаты и приглашенные эксперты обсудят актуальные проблемы пищевой и перерабатывающей промышленности. Впервые в рамках деловой программы организуют студенческую площадку. Успешные молодые предприниматели расскажут свои истории успеха и поделятся опытом в продвижении стартапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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