2019-02-13T10:25:00+03:00
Звезды

Книгу памяти о Гражданской войне издадут в ЕАО

В этом году отметят 97-летие со дня окончания боевых действий на Дальнем Востоке
Ольга КИВА
Поделиться:
Книгу памяти о Гражданской войне издадут в ЕАОКнигу памяти о Гражданской войне издадут в ЕАОФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

В ЕАО запустили проект «Бессмертие имен земли Волочаевской». Реализовать его в регионе смогут за счет президентского гранта, который авторы идеи уже получили. Всего на эти цели планируют потратить порядка двух миллионов рублей.

- В этом году будут отмечать 97-летие со дня окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. Чтобы это событие не осталось незамеченным, в регионе организуют экскурсии в музеи, интерактивные и электронные экскурсии в школах и проведение экологических акций. Также в планах благоустроить братские захоронения и памятные места, провести торжественные митинги, организовать поисковую работу в архивах и библиотеках. Одна из основных задач – это издание мемориальной Книги памяти об участниках Гражданской войны на Дальнем Востоке, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Отметим, что на территории Еврейской автономии прошли знаменитые Волочаевский и Инский бои, а также сражения под Ольгохтой, Покровкой, Владимировкой около Хабаровска, вдоль границы по Амуру в селах Верхне- и Нижне-Спасское, Луговое. Среди погибших сотни солдат, но сегодня мало кто помнит имена героев. При этом современная молодежь не знает даже о самих событиях Гражданской войны, в том числе и потому, что на сегодняшний день нет ни одной Книги памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор