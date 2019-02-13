Книгу памяти о Гражданской войне издадут в ЕАО

13 Февр. 09:32 2019-02-13T10:25:00+03:00

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В ЕАО запустили проект «Бессмертие имен земли Волочаевской». Реализовать его в регионе смогут за счет президентского гранта, который авторы идеи уже получили. Всего на эти цели планируют потратить порядка двух миллионов рублей.

- В этом году будут отмечать 97-летие со дня окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. Чтобы это событие не осталось незамеченным, в регионе организуют экскурсии в музеи, интерактивные и электронные экскурсии в школах и проведение экологических акций. Также в планах благоустроить братские захоронения и памятные места, провести торжественные митинги, организовать поисковую работу в архивах и библиотеках. Одна из основных задач – это издание мемориальной Книги памяти об участниках Гражданской войны на Дальнем Востоке, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Отметим, что на территории Еврейской автономии прошли знаменитые Волочаевский и Инский бои, а также сражения под Ольгохтой, Покровкой, Владимировкой около Хабаровска, вдоль границы по Амуру в селах Верхне- и Нижне-Спасское, Луговое. Среди погибших сотни солдат, но сегодня мало кто помнит имена героев. При этом современная молодежь не знает даже о самих событиях Гражданской войны, в том числе и потому, что на сегодняшний день нет ни одной Книги памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU