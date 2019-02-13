В Хабаровске авто-мошенник украл почти 1,5 миллиона рублей

13 Февр. 06:56 2019-02-13T06:56:09+03:00

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В 2018 году хабаровчанин занялся прибыльным делом - поставкой запчастей, а также помощью в вопросах регистрации и купли-продажи автомобилей. К новоиспеченному дельцу сначала обратился его знакомый, который заказал деталей на 65 тысяч рублей, а затем еще один мужчина, который передал злоумышленнику свое авто стоимостью 650 тысяч рублей и сверх того 550 тысяч для обмена иномарки на новую, более престижную и дорогую. Однако ни один, ни другой клиент нечестного «бизнесмена» своих денег, автомобилей и запчастей так и не увидели. Обманутые горожане обратились в полицию за помощью.

- Оперативники задержали подозреваемого и изъяли похищенную иномарку, во время допроса мужчина дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее хабаровчанин уже привлекался к уголовной ответственности за серию мошеннических действий, из мест лишения свободы, где отбывал пятилетний срок наказания, он освободился только в прошлом году.

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела по статье «Мошенничество», сам горе-предприниматель сейчас находится под подпиской о невыезде в ожидании окончания расследования. Полиция проверяет информацию о возможной причастности фигуранта к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU