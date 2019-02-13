Хабаровские спортсмены-ориентировщики привезли с чемпионата Европы шесть медалей

13 Февр. 07:25 2019-02-13T07:59:17+03:00

Дальневосточникам непривычно было отвоевывать победу в условиях высокогорья, но они справились

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В Хабаровском крае с почестями встречают спортсменов-ориентировщиков, вернувшихся из Турции. Государству в Средиземном море выпала честь провести чемпионат Европы по спортивному ориентированию. Побороться за победу в этих соревнованиях отправились и кандидаты от региона. Среди участников Сергей Горланов, Максим Трифоненков, Алёна Трапезникова и Анастасия Кравченко.

- Спортсмены завоевали в общей сложности шесть медалей. Чтобы добиться такого результата, парням и девушкам пришлось максимально приложить усилия в дисциплинах «спринт», в эстафете, в гонках на средней и длинной дистанции, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Одна из участниц позже призналась, что в условиях высокогорья соревноваться было непривычно. Однако хорошая физическая подготовка дала результат. После такого триумфа спортсменам края предстоит борьба за победу в чемпионате России по спортивному ориентированию, который пройдет в Перми. Потом дальневосточники отправятся на Всемирную Универсиаду в Красноярске и Чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU