Хабаровские спортсмены-ориентировщики привезли с чемпионата Европы шесть медалей
В Хабаровском крае с почестями встречают спортсменов-ориентировщиков, вернувшихся из Турции. Государству в Средиземном море выпала честь провести чемпионат Европы по спортивному ориентированию. Побороться за победу в этих соревнованиях отправились и кандидаты от региона. Среди участников Сергей Горланов, Максим Трифоненков, Алёна Трапезникова и Анастасия Кравченко.
- Спортсмены завоевали в общей сложности шесть медалей. Чтобы добиться такого результата, парням и девушкам пришлось максимально приложить усилия в дисциплинах «спринт», в эстафете, в гонках на средней и длинной дистанции, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Одна из участниц позже призналась, что в условиях высокогорья соревноваться было непривычно. Однако хорошая физическая подготовка дала результат. После такого триумфа спортсменам края предстоит борьба за победу в чемпионате России по спортивному ориентированию, который пройдет в Перми. Потом дальневосточники отправятся на Всемирную Универсиаду в Красноярске и Чемпионат мира.
ИСТОЧНИК KP.RU