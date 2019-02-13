Расхитителю люков в Хабаровске скостили срок из-за ребенка

13 Февр. 08:28 2019-02-13T08:28:44+03:00

Одного из его подельников до сих пор разыскивают

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В Хабаровске приговор суда заслушали двое горожан, которые попались на краже крышек от канализационных люков. Осенью прошлого года фигуранты решили подзаработать на том, что в прямом смысле лежало под ногами. Они сняли пять крышек с люков на улице Серышева, а потом повезли их в пункт приема металлолома.

- В общей сложности собственник оценил ущерб от действий злоумышленников на сумму 28 тысяч рублей. Злодеев удалось поймать, а позже судить их. В преступлении участвовали трое, однако приговор зачитали только двум фигурантам. Третьего объявили в розыск, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Одному из подельников присудили два года и два месяца, второму ровно два года. Срок немного скостили с учетом того, что на иждивении осужденного есть маленький ребенок. Наказание расхитителям люков назначили условное.

Жителей города убедительно просят помочь в борьбе в расхитителями чугунных крышек. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными и сообщите, если вы увидели открытый колодец или на ваших глазах случилась кража. Информацию принимают круглосуточно в диспетчерской службе «Водоканала» по телефонам 73-83-61 и 70-47-30».

ИСТОЧНИК KP.RU