Тысячи жителей в Хабаровском крае рассчитывают получить социальную транспортную карту

13 Февр. 09:09 2019-02-13T09:16:05+03:00

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С помощью социальной транспортной карты жители края, которые относятся к льготной категории, смогут оплачивать проезд в общественном транспорте на городских и пригородных маршрутах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день в местные МФЦ подано уже две тысячи 356 заявлений на получение.

- Большая часть заявителей - 2038 человек - получают федеральные льготы, - отметили в ведомстве. - Этим пользователям на транспортные карты из краевого бюджета ежемесячно будет перечисляться по 300 рублей. Также предусмотрена возможность пополнения за счет личных средств.

К льготным категориям граждан относятся ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане и ветераны военной службы - для них лимит по социальной карте составит тысячу рублей. Той же суммой смогут воспользоваться школьники из многодетных семей, женщины после 55 лет и мужчины после 60. Для тех, кто предпочтет карте финансовую компенсацию, ее оставят, в том числе, это касается и проезда до дачных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU