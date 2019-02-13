2019-02-13T09:16:05+03:00
Общество

Тысячи жителей в Хабаровском крае рассчитывают получить социальную транспортную карту

Пластик станет альтернативой компенсации за проезд для льготников
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае выдадут более 2300 социальных транспортных картВ Хабаровском крае выдадут более 2300 социальных транспортных картФото: Правительство Хабаровского края
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С помощью социальной транспортной карты жители края, которые относятся к льготной категории, смогут оплачивать проезд в общественном транспорте на городских и пригородных маршрутах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день в местные МФЦ подано уже две тысячи 356 заявлений на получение.

- Большая часть заявителей - 2038 человек - получают федеральные льготы, - отметили в ведомстве. - Этим пользователям на транспортные карты из краевого бюджета ежемесячно будет перечисляться по 300 рублей. Также предусмотрена возможность пополнения за счет личных средств.

К льготным категориям граждан относятся ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане и ветераны военной службы - для них лимит по социальной карте составит тысячу рублей. Той же суммой смогут воспользоваться школьники из многодетных семей, женщины после 55 лет и мужчины после 60. Для тех, кто предпочтет карте финансовую компенсацию, ее оставят, в том числе, это касается и проезда до дачных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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