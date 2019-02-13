2019-02-13T10:18:55+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае продолжает работать «горячая линия» по гриппу и ОРВИ

Жителей региона будут консультировать до 10 марта
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае продолжает работать «горячая линия» по гриппу и ОРВИВ Хабаровском крае продолжает работать «горячая линия» по гриппу и ОРВИФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Хабаровском крае ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ остается напряженной. По последним данным, в трех районах края уже сняли карантин, однако вопросов от этого у жителей региона меньше не стало. Узнать о мерах профилактики или задать другие вопросы относительно ситуации с заболеваемостью желающие могут по телефонам «горячей линии», которая будет работать до 10 марта.

- Специалисты готовы рассказать об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, мерах, которые необходимо предпринять при первых признаках недомогания. Также в рамках консультаций родителям дадут рекомендации о том, как уберечь детей от простудных инфекций, и пояснят, как правильно носить маски, - прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора в Хабаровском крае.

Принимают вопросы и консультируют по телефонам:

- Роспотребнадзора 8 (4212) 27-47-70, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни.

- Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни по телефонам 8 (4212) 31-35-29, 8 (4212) 30-48-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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