Сергей Фургал представит Хабаровский край на Российском инвестиционном форуме
Масштабное событие стартует уже завтра в Сочи, центральной темой форума станет реализация национальных проектов в регионах. Губернатор Сергей Фургал, который возглавил делегацию от Хабаровского края, посетит несколько тематических сессий в первый день форума, и кроме того, поприсутствует на пленарном заседании с участием председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
- Во второй день Российского инвестиционного форума пройдет подписание ряда соглашений, в частности, между правительством Хабаровского края и Российским фондом прямых инвестиций, а также с «Русской медной компанией», которая в прошлом году получила контроль над Малмыжским месторождением в Нанайском районе, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Как отметили в ведомстве, форум в Сочи традиционно является площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, ежегодно заключается несколько сотен контрактов и соглашений на сумму в несколько миллиардов долларов. В этом году мероприятие соберет около девяти тысяч специалистов из сорока стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU