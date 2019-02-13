Сергей Фургал представит Хабаровский край на Российском инвестиционном форуме

13 Февр. 09:53 2019-02-13T10:40:41+03:00

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Масштабное событие стартует уже завтра в Сочи, центральной темой форума станет реализация национальных проектов в регионах. Губернатор Сергей Фургал, который возглавил делегацию от Хабаровского края, посетит несколько тематических сессий в первый день форума, и кроме того, поприсутствует на пленарном заседании с участием председателя Правительства России Дмитрия Медведева.

- Во второй день Российского инвестиционного форума пройдет подписание ряда соглашений, в частности, между правительством Хабаровского края и Российским фондом прямых инвестиций, а также с «Русской медной компанией», которая в прошлом году получила контроль над Малмыжским месторождением в Нанайском районе, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как отметили в ведомстве, форум в Сочи традиционно является площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, ежегодно заключается несколько сотен контрактов и соглашений на сумму в несколько миллиардов долларов. В этом году мероприятие соберет около девяти тысяч специалистов из сорока стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU