2019-02-14T04:09:39+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае локомотив остался без топлива, а сельчане почти лишились свободы

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Ольга КИВА
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В Хабаровском крае локомотив остался без топлива, а сельчане почти лишились свободыВ Хабаровском крае локомотив остался без топлива, а сельчане почти лишились свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае жертвой воров стал локомотив. Злодеи покусились на самое нужное – дизельное топливо. Происшествие случилось в августе прошлого года в поселке Высокогорный Ванинского района. Трое подельников пробрались к машине и тайком слили из нее более 800 литров дизтоплива. При этом, собираясь «на дело», они запаслись необходимыми инструментами и оборудованием.

- Злоумышленников поймали, завели на них уголовное дело, а позже отдали под суд. Всего фигурантов было трое. В отношении двух из них суд принял решение лишить свободы на один год и восемь месяцев. Правда, наказание назначили условное. Также виновным придется заплатить штрафы в сумме 20 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Третьему участнику преступной схемы повезло больше. Ему нужно будет уплатить только судебный штраф.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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