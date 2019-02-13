Хабаровские школьники прошли собеседование по русскому языку

13 Февр. 12:05 2019-02-13T12:21:19+03:00

Кого в итоге допустят к аттестации, будет известно 26 февраля

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Итоговое собеседование по русскому языку прошли хабаровские девятиклассники. Это отдельная процедура допуска учащихся к государственной итоговой аттестации. На выполнение заданий у ребят было всего 15 минут. Насколько школьники владеют «великим и могучим», проверяли преподаватели профильного предмета.

-Учащимся выдают бланк с заданиями, куда входят чтение текста вслух, его пересказ, монолог на одну из выбранных тем и собеседование с экзаменатором, который проверяет грамотность речи девятиклассника,- рассказала Ольга Лалетина, начальник городского управления образования. - Результаты станут известны 26 февраля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет пройти собеседование, назначены резервные дни - 13 марта и 6 мая.

С этого года собеседование является обязательным для допуска к госэкзаменам, его проходят все выпускники девятых классов.

ИСТОЧНИК KP.RU