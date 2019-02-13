Зарплатам комсомольских учителей сокращение не грозит

13 Февр. 11:40 2019-02-13T11:40:41+03:00

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Накануне в социальных сетях появилось сообщение о том, что учителям в Комсомольске-на-Амуре собираются сокращать зарплату. Эта новость тут же стала одной из самых популярных и обсуждаемых. Однако поводов для паники на самом деле не было.

- Никаких сокращений заработных плат учителей в Комсомольске-на-Амуре не будет, – заверила Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - Информацию о финансировании местные депутаты поняли не совсем корректно. Им представили сведения на 11 месяцев наступившего года. В связи с тем, что предполагается рост средней заработной платы по краю, в сентябре затраты будут пересмотрены еще раз, и оставшаяся сумма также будет предусмотрена.

Глава краевого минобра заверила, что «Майские указы» Президента РФ выполняются неукоснительно. Также Алла Кузнецова отметила, что с 1 января этого года базовые оклады всех педагогов проиндексировали на 4,5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU