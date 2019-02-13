2019-02-13T11:25:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае настроить цифровое телевидение помогут волонтеры

Добровольцы уже учатся работать с оборудованием
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае настроить цифровое телевидение помогут волонтерыВ Хабаровском крае настроить цифровое телевидение помогут волонтерыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все меньше остается времени до того момента, как в регионе отключат аналоговое телевидение. Ранее сообщалось, что предупреждающая надпись на экранах появится летом этого года, окончательно сигнал исчезнет 3 июня 2019 года.

- Сейчас идет активная работа по переводу жителей края на «цифру». Одна из мер, которую в регионе предприняли – это помощь волонтеров. Задачей добровольцев будет помогать населению в подключении и настройке оборудования. Уже сформировали первый отряд из 19 активистов. Сейчас они учатся работать с устройствами, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Волонтеры будут работать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и прилегающих к ним поселениям. Они помогут выбрать телевизор или цифровую приставку, расскажут, где можно купить оборудование.

Напомним, что Хабаровский край, как и другие регионы в России, переводят на «цифру» в рамках программы «Развитие телерадиовещания в России на 2009 – 2018 годы». Более подробная информация по телефону круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20-02, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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