Хабаровские перевозчики рискуют лишиться маршрутов

13 Февр. 10:48 2019-02-14T00:30:18+03:00

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Право работать на городских маршрутах хабаровские перевозчики отстаивают в суде. Конфликт начался еще в 2016 году, когда антимонопольщики предупреждали предприятия о нарушении законодательства. Тогда все предприниматели предоставили комиссии недостоверную информацию о своем рабочем транспорте. По условиям конкурса срок эксплуатации машин не должен был превышать семь лет. Вот только на линию выходили автобусы с большим «стажем». Некоторые из них были 2003-2009 годов выпуска.

- Перевозчики уже приобрели 200 новых комфортных автобусов. Это самое масштабное обновление в истории города, - рассказал Сергей Суковатый, начальник городского управления транспорта. - Если суд вынесет решение не в пользу организаций, то они лишатся маршрутов. Между тем, планируется провести новый конкурс. Среди критериев, по которым будет идти отбор, отсутствие задолженностей компаний, низкое количество ДТП и достоверность документов.

Отметим, что после победы перевозчик сразу начнет работу. Проверить его, согласно закону, смогут только через 90 дней, то есть с момента получения маршрутной карты. К слову, одна компания уже выиграла судебный процесс. В производстве еще три дела.

ИСТОЧНИК KP.RU