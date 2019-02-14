2019-02-14T04:07:30+03:00
Общество

Молодые ученые в Хабаровском крае получили премию губернатора

Самые талантливые получили по 150 тысяч рублей
Ульяна КОСКИНА
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Молодые ученые в Хабаровском крае получили премию губернатораМолодые ученые в Хабаровском крае получили премию губернатораФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае наградили талантливых ученых и вручили им премии губернатора - каждому «отличнику» по 150 тысяч рублей. Кроме того, статус «Заслуженный деятель науки» получили профессор кафедры ТОГУ Леонид Блинов, заведующий кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения ДВГМУ Николай Капитоненко и главный научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН Андрей Рябинин.

- Правительство края стимулирует молодежь к занятию наукой, - отметила Наталия Пудовкина, зампред правительства края по социальным вопросам. - В регионе создают технопарки и бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и инновационной поддержки, также прошел инженерный форум. Награждение лауреатов премии в области науки и инноваций, победителей краевого конкурса молодых ученых и аспирантов - наглядное подтверждение тому, что эта работа дает отличные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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