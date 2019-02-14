2019-02-14T04:06:10+03:00
Общество

«На работу на велосипеде»: хабаровчан призывают беречь экологию и больше двигаться

Акция пройдет 17 мая и 20 сентября
Ульяна КОСКИНА
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«На работу на велосипеде»: хабаровчан призывают беречь экологию и больше двигаться«На работу на велосипеде»: хабаровчан призывают беречь экологию и больше двигатьсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Акция под названием «На работу на велосипеде» пройдет в Хабаровске 17 мая и 20 сентября этого года. В эти дни горожанам предложат забыть про свои машины и пересесть на двухколесный транспорт. Так организаторы мероприятия хотят показать, что ездить на велосипеде по делам удобно, и для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подобные акции мотивируют людей больше двигаться, а не ездить все время на автомобиле. Кроме того, это действенная пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города, улучшение транспортной доступности.

К слову, в прошлом году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах России. Тогда к ней присоединилось более 400 компаний, общее количество сотрудников которых составляет более миллиона человек. С подробностями проекта можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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