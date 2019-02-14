2019-02-14T05:33:40+03:00
Происшествия

Горячая зола чуть не уничтожила частный дом в ЕАО

Пожар случился из-за того, что погорелица выбросила остатки топлива рядом с пристройкой
Ульяна КОСКИНА
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Горячая зола чуть не уничтожила частный дом в ЕАОГорячая зола чуть не уничтожила частный дом в ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В городе Облучье Еврейской автономии случился пожар, причиной которого стала горячая зола. Пламя уничтожило хозяйственную постройку и веранду, а вот до дома ему добраться не удалось - огнеборцы вовремя подоспели. Позже выяснилось, что хозяйка забыла о правилах пожарной безопасности и рассыпала несгораемый остатки топлива рядом с деревянной конструкцией.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, возгорание произошло в доме на улице Ленинской. Очаг ликвидировали в считанные минуты благодаря оперативным действиям спасателей. В результате пожара крыши нежилых строений сгорели полностью. Пострадавших нет.

Из-за горячей золы жительница ЕАО могла остаться без дома Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Из-за горячей золы жительница ЕАО могла остаться без домаФото: ГУ МЧС России по ЕАО

Женщина поняла свою ошибку и раскаялась в содеянном. Ее привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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