Горячая зола чуть не уничтожила частный дом в ЕАО
В городе Облучье Еврейской автономии случился пожар, причиной которого стала горячая зола. Пламя уничтожило хозяйственную постройку и веранду, а вот до дома ему добраться не удалось - огнеборцы вовремя подоспели. Позже выяснилось, что хозяйка забыла о правилах пожарной безопасности и рассыпала несгораемый остатки топлива рядом с деревянной конструкцией.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, возгорание произошло в доме на улице Ленинской. Очаг ликвидировали в считанные минуты благодаря оперативным действиям спасателей. В результате пожара крыши нежилых строений сгорели полностью. Пострадавших нет.
Из-за горячей золы жительница ЕАО могла остаться без домаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Женщина поняла свою ошибку и раскаялась в содеянном. Ее привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU