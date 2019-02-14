2019-02-14T04:03:39+03:00
Происшествия

В Хабаровске при ночном пожаре в гараже погиб человек

В помещении огнеборцы также обнаружили автомобиль КАМАЗ
Ольга КИВА
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В Хабаровске при ночном пожаре в гараже погиб человекВ Хабаровске при ночном пожаре в гараже погиб человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 13 на 14 февраля пожарные расчеты тушили одноэтажный гараж на улице Совхозной. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы города принял в 1:08. Через несколько минут огнеборцы уже были на месте.

- Прибывшие пожарные увидели, что пламенем объят весь гараж. Обследуя помещения, они обнаружили автомобиль КАМАЗ и мужчину без признаков жизни. Чтобы локализовать пламя, огнеборцам понадобилось больше часа, еще полтора часа ушло на полную ликвидацию пожара, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, огонь повредил 60 квадратных метров гаража. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, в тушении пожара задействовали 10 человек и три единицы техники. На данный момент сотрудники пожарной инспекции устанавливают причины пожара и виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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