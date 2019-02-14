Железнодорожный переезд на станции Ин в ЕАО закроют 18 февраля

14 Февр. 03:28 2019-02-14T04:02:36+03:00

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В ЕАО планируют закрыть на ремонт железнодорожный переезд на станции ИН, на участке 8421 километр. Это необходимая мера, чтобы обеспечить безопасность движения железнодорожного и автомобильного транспорта в будущем. Ограничение вступит в силу 18 февраля и будет действовать ровно один день с 9:00 до 18:00 по местному времени.

- В качестве альтернативы автомобилистам предлагают немного скорректировать маршрут. Так, движение автомобилей будет осуществляться через железнодорожные переезды, расположенные в восточной стороне станции Ин, на участке 8423 километр или на перегоне Ин–Ольгохта на участке 8425 километр, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят отнестись к ситуации с пониманием. Водителям настоятельно рекомендуют учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU