2019-02-14T07:03:04+03:00
Политика

У коммунистов в Хабаровском крае появился временный новый руководитель

Смена руководства должна помочь в усилении позиций КПРФ в регионе
Ольга КИВА
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У коммунистов в Хабаровском крае появился временный новый руководительУ коммунистов в Хабаровском крае появился временный новый руководительФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Бюро Хабаровского крайкома партии КПРФ произошла смена руководства. Об этом стало известно вчера, 13 февраля, решение о ротации руководящего состава в Президиуме ЦК КПРФ приняли двумя днями ранее. Такой шаг представители партии объяснили необходимостью усиления позиций краевой партийной организации.

Как сообщили в Хабаровском краевом отделении КПРФ, сейчас временно исполняет обязанности первого секретаря Хабаровского краевого отделения КПРФ Максим Валерьевич Кукушкин. Ранее этот пост много лет занимал Александр Павлович Громов. Кроме того, уже создали рабочую группу, задача которой будет организовать конференцию Хабаровского краевого отделения КПРФ. Также стало известно, что Бюро партийной организации в регионе распустили согласно постановлению Президиума ЦК КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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