2019-02-14T05:02:40+03:00
Общество

Больше сотни домов в Хабаровске остались без отопления

Аварийные бригады обещают устранить неполадку к вечеру
Ольга КИВА
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Больше сотни домов в Хабаровске остались без отопленияБольше сотни домов в Хабаровске остались без отопленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 40 домов в краевой столице неожиданно остались без отопления. Коммунальное происшествие случилось накануне в Железнодорожном районе города из-за свища, образовавшегося в трубе.

- На аварийном участке теплосетей, расположенном в районе Матвеевского шоссе, специалисты начали сброс воды с теплотрассы 13 февраля. Чтобы справиться с задачей, им понадобилось несколько часов. После этого сварщики наложили заплатку на прохудившийся отрезок трубопровода. Подачу отопления восстановили в 15:00, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 14 февраля, идет ремонт на теплотрассе в районе домов №№ 134-136 по улице Тихоокеанской. Аварийные бригады взялись за дело рано утром, закончить работу они планируют в 19:00 этого же дня.

- На данный момент из-за неполадки от теплоснабжения отключены 151 жилой дом и 12 социальных учреждений, - сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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