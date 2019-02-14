14 Февр. 06:17 2019-02-14T06:56:50+03:00

Под колесами ошалевших водителей в Хабаровске оказались пять человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В минувшие сутки, 13 февраля, в Хабаровске зарегистрировали четыре дорожных аварии. Во всех случаях события развивались по одному сценарию – водитель ехал по дороге и сбил человека. Среди пострадавших 82-летняя горожанка и 10-летняя школьница.

Пенсионерка стала жертвой неизвестного водителя. Она переходила улицу Джамбула по пешеходному переходу, когда машина наехала на нее. Автолюбитель с места происшествия скрылся. Женщина сначала отказалась от медицинской помощи, однако позже сама пришла в травмпункт.

Девочек опасность поджидала на улице Ким-Ю-Чена, но в случившемся школьницы отчасти виноваты сами – переходили дорогу в неположенном месте. У одной из пострадавших диагностировали перелом лучевой кости, другая отделалась ушибами.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД в Хабаровске, еще два пешехода пострадали на улице Флегонтова и на проспекте 60-летия Октября. В первом случае мужчина так же, как и дети, надеялся перебежать дорогу, где попало, во втором – женщину сбили на «зебре». Оба человека живы.

ИСТОЧНИК KP.RU