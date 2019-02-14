2019-02-14T06:54:41+03:00
Общество

За второго ребенка родители в Хабаровском крае получат больше 100 тысяч рублей

Новая мера поддержки в регионе начнет действовать с 1 мая 2019 года
Ольга КИВА
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За второго ребенка родители в Хабаровском крае получат больше 100 тысяч рублейЗа второго ребенка родители в Хабаровском крае получат больше 100 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае предложили новые меры поддержки семьям с детьми. Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года. Рассчитывать на помощь властей смогут родители, у которых дети родились после 1 января 2019 года, а сами мамы и папы прожили в регионе не меньше года.

- В рамках постановления, подписанного Сергеем Фургалом, единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей. В 2019 году она составит 28 тысяч 102 рубля, - рассказали в пресс-службе правительства края. - Родители, у которых родился второй ребенок, могут рассчитывать не только на региональный маткапитал. Сумма выплат в этом случае составит 135 тысяч 907 рублей 80 копеек – это 30 процентов от федерального материнского капитала. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей или лечение родителей или детей на всей территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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