За второго ребенка родители в Хабаровском крае получат больше 100 тысяч рублей

14 Февр. 05:23 2019-02-14T06:54:41+03:00

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В Хабаровском крае предложили новые меры поддержки семьям с детьми. Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года. Рассчитывать на помощь властей смогут родители, у которых дети родились после 1 января 2019 года, а сами мамы и папы прожили в регионе не меньше года.

- В рамках постановления, подписанного Сергеем Фургалом, единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей. В 2019 году она составит 28 тысяч 102 рубля, - рассказали в пресс-службе правительства края. - Родители, у которых родился второй ребенок, могут рассчитывать не только на региональный маткапитал. Сумма выплат в этом случае составит 135 тысяч 907 рублей 80 копеек – это 30 процентов от федерального материнского капитала. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей или лечение родителей или детей на всей территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU