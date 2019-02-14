Мать-одиночка в Хабаровском крае четыре года вынужденно жила в доме под снос

14 Февр. 07:20 2019-02-14T07:20:47+03:00

Только в январе этого года женщина и ее девятилетняя дочь переехали в другую квартиру

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Мать-одиночка в Николаевске-на-Амуре жила с девятилетней дочерью в доме, который давно надо было снести. Однако у сотрудников местной администрации до этого руки не доходили, да и проблемы жильцов, желающих переселиться в более комфортное жилье, их тоже не волновали. В итоге горожанка не выдержала и пожаловалась на бездействие властей в надзорные органы.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, проверка показала, что дом, в котором проживает семья, представляет угрозу их жизни. У здания сильно изношен фундамент и стены, есть многочисленные повреждения других конструкций. В 2014 году строение признали аварийным и должны были снести, но оно до сих пор стоит.

Городской прокурор направил иск в суд с требованиями обязать местное руководство предоставить женщине и ее несовершеннолетнему ребенку благоустроенное жилье. Его просьбу удовлетворили. В январе этого года администрация поселения заключила с женщиной договор соцнайма помещения и предоставила ей двухкомнатную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU