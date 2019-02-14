Ученые из Санкт-Петербурга нашли в Хабаровском крае новые виды лишайников

14 Февр. 06:41 2019-02-14T06:41:25+03:00

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В прошлом году в Хабаровский край наведались научные сотрудники Ботанического института имени В.Л. Комарова Сергей Чесноков и Людмила Конорева. Гости из Санкт-Петербурга имели вполне определенную цель – собрать образцы лишайников и изучить их. Территорией для исследований стал заповедник «Комсомольский». Итоги этой экспедиции приятно удивили кандидатов биологических наук.

- Специалисты по лишайникам собрали порядка двух тысяч образцов. Из них выявили 98 видов, при этом две трети организмов оказались совершенно новыми видами для заповедной территории. Теперь список видов лишайников для резервата увеличился до 266 позиций, - прокомментировали в ФГУП «Заповедное Приамурье».

Отметим, что лишайники представляют собой симбиотический организм, образованный соединением клеток грибных и водорослевых. Они также могут быть индикаторами экологической обстановки местности. Чем больше лишайников – тем чище воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU